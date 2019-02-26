- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde bekleyen vatandaşlar, pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

IHAAW123019-GEN\/26-02-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a evinin \u00f6n\u00fcnde bekleyen vatanda\u015flar, pastal\u0131 do\u011fum g\u00fcn\u00fc s\u00fcrprizi yapt\u0131. \n26.02.2019 12:30:19 TSI\nNNNNPARTNER'\u00c7ocuk i\u015fi sekteye u\u011frad\u0131'Uluda\u011f \u00dcniversitesi heyetinden Bat\u0131 Trakya ziyareti'\u00d6\u011fretmenin k\u0131z\u0131p, yana\u011f\u0131n\u0131 s\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenci okula gitmek istemiyor' iddias\u0131
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