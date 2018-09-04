Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gabon Büyükelçisi Avouma'dan güven mektubu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma, güven mektubu takdim etti.
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- Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA (DHA)
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