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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gabon Büyükelçisi Avouma'dan güven mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma, güven mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gabon Büyükelçisi Bernard Avouma, güven mektubu takdim etti. ANKARA (DHA)

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