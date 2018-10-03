Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı

Şafak TAŞOYAR- Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde oturan M.D., Marmara Ereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde oturan V.O.'nun sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin evinde yapılan aramada 5 cep telefonu, çok sayıda silah mermisi ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tutuklanan şüphelilerden M.D.’nin geçen yıl da aynı suçtan gözaltına alındığı ve denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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