Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete 14 ay hapis

Eskişehir’de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılarak yargılanan sanığa 14 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın davasında tutuksuz yargılanan sanık Sinan N. (58) hazır bulundu. Daha önce de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanan ve ardından tahliye edilen Sinan N., bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan 14 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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