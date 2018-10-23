Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet'ten güven mektubu

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, güven mektubu takdim etti.
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