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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'dan güven mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, güven mektubu takdim etti.

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-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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