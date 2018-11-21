Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'dan güven mektubu

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, \u0130spanya B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Juan Gonzalez Barba, g\u00fcven mektubu takdim etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-G\u00fcven mektubu takdiminden genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNERYurdum esnaf\u0131n\u0131n g\u00fcld\u00fcren pratik zekas\u0131Zonguldak'ta ruhsats\u0131z maden oca\u011f\u0131ndaki patlamaMahkeme karar\u0131na ra\u011fmen i\u015flerine d\u00f6nemeyen i\u015f\u00e7iler, Valili\u011fe y\u00fcr\u00fcd\u00fc
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