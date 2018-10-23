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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren'den güven mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 18:20 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren güven mektubu takdim etti.  (FOTOĞRAF) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren'den güven mektubu

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren güven mektubu takdim etti.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren'den güven mektubuCumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren'den güven mektubu

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