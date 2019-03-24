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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde makine ve yedek parça üretimi yapan Muammer Tural, 2 yıl önce hazırladığı 'Kanuni kılıcı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tekirdağ'daki mitingde hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye etti

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde makine ve yedek parça üretimi yapan Muammer Tural, 2 yıl önce hazırladığı 'Kanuni kılıcı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tekirdağ'daki mitingde hediye etti. Tural, Erdoğan için zeytin ağacından masa yapımına başladı.
Burhaniye'de yaşayan 2 çocuk babası Muammer Tural, makine ve yedek parça ürettiği Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde Osmanlı kılıçları, teber ve topuz da yapıyor. Araştırmalarının ardından 9 yıl önce üretime başlayan Tural, devlet yetkilileri ve iş insanları için onlarca kılıç üretti. Kanuni Sultan Süleyman'ın savaş meydanlarında kullandığı kılıcın benzerini üretip patentini alan Muammer Tural, son eseri 'Kanuni kılıcı'nı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladı. Tural, 2 yıl önce yaptığı kılıcı Tekirdağ mitinginde Erdoğan'a teslim etti.
İşinde iddialı olduğunu belirten Muammer Tural, "2010 yılından beri kılıç, topuz ve teber imalatı yapıyorum. Toplum olarak ecdadımızın kullandığı savaş aletlerini bilmiyoruz, tanımıyoruz. Daha doğrusu tarihimizi yeteri kadar bilmiyoruz. Çin kılıçları, Japon kılıçları çarşıda pazarda satılıyor. Biraz araştırma yaparak, bunun imalatına karar verdim. Bugüne kadar devlet yetkilileriyle önemli iş adamları için tarihi savaş aletleri ürettim. İki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığım altın kaplama 'Kanuni kılıcı'nı da 16 Mart'taki Tekirdağ mitinginde takdim ettim. Çok memnun oldu. Bu arada yazdığım bir mektubu da Sayın Erdoğan'a verdim. Mektupta, ürettiğim ürünlerle yurt dışı fuarlara katılmak istediğimi ve bu konuda yardımcı olmasını istedim. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan için zeytin ağacından özel bir masa hazırlamaya başladım. Çok özel bir masa olacak. Onu da Ankara'ya göndereceğim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye etti

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