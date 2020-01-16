HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "malul aylığı" teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "malul aylığı" teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

ŞEGAFED Başkanı gazi Caner Dalkalı: "Gazilerimizin bazılarının malul aylığıyla ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli idarenin tecelligahı TBMM'deki açıklamaları bizleri ve gazi kardeşlerimizi çok mutlu etmiştir"

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı gazi Caner Dalkalı, "Gazilerimizin bazılarının malul aylığıyla ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli idarenin tecelligahı TBMM'deki açıklamaları bizleri ve gazi kardeşlerimizi çok mutlu etmiştir." dedi.

Dalkalı, federasyon binasında, şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürlerini dile getirdi.

Şehit yakınları ve gaziler olarak "ezan dinmesin, bayrak inmesin" diye canlarını karşılıksız feda etmeye devam edeceklerini vurgulayan Caner Dalkalı, "Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır" diyerek, hiçbir karşılık beklemeden meydanlara indiklerini ifade etti.

"Gazilerimizin bazılarının malul aylığıyla ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli idarenin tecelligahı TBMM'deki açıklamaları bizleri ve gazi kardeşlerimizi çok mutlu etmiştir." ifadelerini kullanan Dalkalı, şunları kaydetti:

"Şehit yakınları ve gaziler olarak bizlerin sıkıntılarını dert edinerek çözümlemede her daim desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve diğer tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Yüksekova buz kestiYüksekova buz kesti
Seyir halindeki araca çarpıp devrilen otomobil kameradaSeyir halindeki araca çarpıp devrilen otomobil kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanı gazi Caner Dalkalı Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu malul aylığı ŞEGAFED şehit yakınları

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Programa 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı! Oy istemişler

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı: 2014 yılında...

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.