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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paraguay Büyükelçisi Peralta’nın güven mektubu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, güven mektubu takdim etti.

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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