Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paraguay Büyükelçisi Peralta’nın güven mektubu 

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, Paraguay B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Ceferino Adrian Valdez Peralta, g\u00fcven mektubu takdim etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-G\u00fcven mektubu takdiminden genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNERBeren Saat\u2019i seviyorsan\u0131z takip etmeyinK\u00f6pek yavrular\u0131n\u0131 ezdi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclen \u00f6\u011fretmene soru\u015fturma(\u00d6zel) 700 y\u0131ll\u0131k organik pazarda, k\u00f6yl\u00fcleri sevindiren geli\u015fme
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