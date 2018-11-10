HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te sevgi gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 19:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te konaklayacağı otele gelişinde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterisiyle karşılandı - Erdoğan, Türkiye ve Fransa bayrakları ile "Bir fotoğrafı bize çok görme Reis" yazılı pankart taşıyan vatandaşların yanına giderek, fotoğraf çektirdi, onlarla bir süre sohbet etti

PARİS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te konaklayacağı otele gelişinde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e gelen Erdoğan, Charles de Gaulle Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçti.

Peninsula Oteli'nin önünde Erdoğan'ı bekleyen Türk vatandaşları, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek, eşi Emine Erdoğan ile kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının yanına gitti.

- "Bir fotoğrafı bize çok görme Reis"

Erdoğan, Türkiye ve Fransa bayrakları ile "Bir fotoğrafı bize çok görme Reis" ve "İlk günkü aşkla 16 yıllık muhabbetle hizmete devam" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türk vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra konaklayacakları otele girdi.

Erdoğan, otelin içinde de kendisini bekleyen Türklerle sohbet etti. Bu sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'ın yanında bulundu.

- "Onu ne kadar sevdiğimizi bütün Avrupa'ya göstermeye geldik "

Otelin önünde toplanan Türk vatandaşları duygularını, "Onu ne kadar sevdiğimizi bütün Avrupa'ya göstermeye geldik.", "Tüm gençler toplandık, yanında olmak istiyoruz.", "Cumhurbaşkanımızı görmeye geldik, onu göreceğiz inşallah." sözleriyle ifade ettiler.

PARTNEROnu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...Onu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...
Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştıŞehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı
Alanya'ya şehit ateşi düştüAlanya'ya şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te sevgi gösterisi emine erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.