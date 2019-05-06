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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ramazan tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:29 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti

İSTANBUL (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın İslam alemi ve tüm dünya için hayır getirmesi temennisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan tebriği

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