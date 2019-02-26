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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz doğum günü hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nde sürpriz doğum günü hazırlığı dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum gününde Giresun ve Erzincan’da mitinglere katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nde sürpriz doğum günü hazırlığı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum gününde Giresun ve Erzincan’da mitinglere katılması bekleniyor. Erdoğan’ın uçağa binmek üzere geleceği Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nde hareketlilik erken saatlerden itibaren başladı. Aralarında Cengiz Kurtoğlu ve Orhan Gencebay’ın da bulunduğu bazı sanatçıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz bir doğum günü hazırlığı yaptığı öğrenildi. Doğum günü için üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu bir pasta da Devlet Konuk Evi’ne getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki dakikalarda Devlet Konuk Evi’ne gelmesi bekleniyor.

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