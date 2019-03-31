Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-LİDERLER, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimler dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Erdoğan'ı seçim tebrik etti.

