Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan:"Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n se\u00e7ilme oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 50\u2019den y\u00fczde 40\u2019a d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi ile ilgili ne d\u00fc\u015f\u00fcncemiz ne plan\u0131m\u0131z ne de \u00e7abam\u0131z s\u00f6z konusudur"PARTNERT\u00fcrkiye'nin kehanet merkezi oras\u0131!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k uyard\u0131: Bizim haberimiz yokCHP Efeler \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 evinin \u00f6n\u00fcnde darp edildi