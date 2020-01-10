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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, resmi twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmazıdır. Ülkemizin iletişim teknolojilerindeki gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu aşamada sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarımızın tarafsız ve doğru bilgilendirme konusundaki hassasiyetleri ve meslek ahlaklarını gözeten çalışmaları daha da önem kazanmaktadır. Ülkemiz, demokrasimizin kesintiye uğradığı ve gelişme yolunda önüne engeller çıkarılan dönemlerden geçmiştir. Basınımızın ve tüm toplumumuzun bu süreci olumsuz etkilerinden kurtulması uzun zaman almıştır. Medyamızın yaşanan olumsuzluklardan çıkardıkları dersler ışığında toplumsal hassasyetleri dikkate alarak karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacaklarını, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Basın emekçilerinin çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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