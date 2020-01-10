Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel paylaşım

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Basın emekçilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajını da grafik halinde paylaşan Erdoğan, şunları aktardı:

"Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur. Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır.

Bu aşamada sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarımızın tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hassasiyetleri ve meslek ahlakını gözeten çalışmaları daha da önem kazanmaktadır.

Ülkemiz, demokrasimizin kesintiye uğradığı ve gelişme yolunda önüne engeller çıkarılan dönemlerden geçmiştir. Basınımızın ve tüm toplumumuzun, bu sürecin olumsuz etkilerinden kurtulması uzun zaman almıştır.