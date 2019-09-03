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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.
Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımının, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü rakibi ABD'ye 93-92 yenildiği müsabakanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" dedi.

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