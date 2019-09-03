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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası’nda ABD’ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası’nda ABD’ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası’nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı.

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