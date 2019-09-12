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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 39'uncu yılı dolasıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."

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