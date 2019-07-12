Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı

Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz anma töreni için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide kısa bir konuşma yaparak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, camidekileri 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan anma törenine davet etti. Erdoğan "Hep beraber orada birlikte olalım. Rabbim şehitlerimizle birlikte anılmayı da bizlere nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

