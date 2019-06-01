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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘15 Temmuz’ genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin organizasyonuna ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘15 Temmuz’ genelgesi

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin organizasyonuna ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan 2019/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre, Türk milleti ve güvenlik güçlerinin 15 Temmuz 2016’da imza attığı demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.
‘CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK’
Düzenlenecek etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak, ancak Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim Başkanlığı’nca oluşturulacak www.15temmuz.gov.tr adresinde bulunan kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi konusundaki ricası da genelgede yer aldı.

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