Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere inandıklarını belirterek, "Sizin istek ve beklentilerinizi, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için, mensubu olmaktan ve yaşamaktan gurur duyacağınız bir gelecek inşa etmek için, dün olduğu gibi bugün de sizi dinlemeye hazırız. Haydi, el ele gönül gönüle vererek ülkemizi daha ileri taşıyalım." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaja, "Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye" ifadeleriyle başladı.

Mesajında gençlere hitap eden Erdoğan, "Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği…19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 19 Mayıs'ın özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: