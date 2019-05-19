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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

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