Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutladığını ifade etti.

'23 NİSAN, BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLERLEYİŞİMİZİN İLANI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır."

'ÇOCUKLARIMIZ, DÜNYADAKİ EN KIYMETLİ VARLIK'

Kurtuluş savaşında kahramanlık destanı yazan aziz milletin, cumhuriyetin kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edindiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden biri durumuna geldiğine dikkat çekti. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."