CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3 KASIM MESAJI 

Haber: İSTANBUL,(DHA)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj
yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, "Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı/AK Parti Genel Başkanı" ifadelerini kullandı.
Selim Demiroğlu öldürüldü
Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum