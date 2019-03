Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul’u yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1994’te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul’u bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı, Türkiye’yi seçimler üzerinden istikrarsızlaştırmak için oyunlarını sahneye koymaya başladı, sanıyorlar ki İstanbul, Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek. Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul’un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamd olsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul’u yanımızda bulduk. Yeni Karaköy iskelesini inşa ettik. Beyoğlu’nda 9 park yaptık, Taksim Meydanı’nı yeniden düzenledik. Atatürk Kültür Merkezi’ni muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. CHP çevreden anlamaz, çevre bizim işimiz.” diye konuştu.