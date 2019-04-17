Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 8. Cumhurbaşkanı Özal için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal’ın vefat yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynamış, Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne öncülük etmiştir. Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının yıl dönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum” dedi.

