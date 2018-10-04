Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB referandumu sinyali: Bize düşen 81 milyona gitmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin devamı konusunda bir referandum düzenleyebileceği sinyalini verdi.

AB'nin "sona yaklaştığını" söyleyen Erdoğan, "Bir an önce yaklaşılsa da, biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum" dedi.

TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sene 2018, hâlâ bizi oyalıyorlar. Böyle zulüm olmaz AB bu mantıkla giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Öyle Avrupa ülkeleri var ki, bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım."

7 kıtanın yer aldığı BM Güvenlik Konseyi önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'i de "adalet arayışına yanıt verememekle" eleştirdi.

"Suriye, Afganistan, Yemen çözüme kavuşmadı. Sene 1974, 2018... Kıbrıs çözülemedi. Bütün her yerde adalet çökmüş" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail kabul etmedikten sonra BM'de kimse bir şey söyleyemiyor. 5 tane daimi ülkeden bir tanesi 'hayır' diyorsa, mesele bitiyor."