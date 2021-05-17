HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a Filistin tepkisi: 'Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a Filistin tepkisi: 'Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz'

17.05.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstererek, "Sayın Biden, kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a Filistin tepkisi: 'Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Biden'ı Filistin konusunda İsrail'in yanında durmakla eleştiren Erdoğan, "Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" diyerek şunları söyledi:

"Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, vesaire, bunları konuşuyorlar.

"Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz de buna destek veriyorsunuz."

Erdoğan, Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesinin "en tutarlı yol" olacağını da ekledi.

Avusturya'ya 'İsrail bayrağı' tepkisi

Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılmasını gündeme getiren Erdoğan, "Avusturya devletini telin ediyorum. Avusturya devleti herhalde, soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını, Müslümanlara ödetmeye çalışıyor" dedi.

Erdoğan, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullandı.

"Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir" diyen Erdoğan, "Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda" her türlü siyasi ve askeri desteği vereceklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme!

Kızının bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kızının bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.