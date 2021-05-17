Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a Filistin tepkisi: 'Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Biden'ı Filistin konusunda İsrail'in yanında durmakla eleştiren Erdoğan, "Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" diyerek şunları söyledi:

"Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, vesaire, bunları konuşuyorlar.

"Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz de buna destek veriyorsunuz."

Erdoğan, Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesinin "en tutarlı yol" olacağını da ekledi.

Avusturya'ya 'İsrail bayrağı' tepkisi

Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılmasını gündeme getiren Erdoğan, "Avusturya devletini telin ediyorum. Avusturya devleti herhalde, soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını, Müslümanlara ödetmeye çalışıyor" dedi.