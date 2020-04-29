Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a Mektup

Erdoğan, Trump’ın corona virüsü salgınıyla kararlı şekilde mücadele ettiğini ve ABD’de vaka sayılarında düşüş eğilimi sağlandığı görüşünü ifade ederek, iki ülke ilişkilerinde “güvenilir ve güçlü ortak” yaklaşımıyla şu düşüncelerini yazdı:

Milli Savunma Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklama itibariyle ABD’ye askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımı yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı’ndan bugün yapılan bilgilendirmede, söz konusu malzemelerle birlikte Erdoğan’ın “Sayın başkan, Değerli dostum” hitabıyla Trump’a bir mektup da gönderdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımıyla birlikte gönderdiği mektubunda, Başkan Donald Trump’a “Ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz” diye yazdı.

“ABD’deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının bu dönemde de gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz. Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Nitekim, daha önce ihracatına izin verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı bugün ABD’ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bu mütevazi yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum.”

Erdoğan, salgın sonrasındaki uluslararası ekonomiyi de yeniden sağlığına kavuşturmak gerektiğini işaret ederek, “Küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eşgüdüm ve ortaklık içinde hareket etmemizin son derece önemli ve yararlı olacağına inanıyorum. Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum” sözleriyle Trump’la görüşme talebini ifade etti.

Türk-Amerikan ikili ilişkilerinde ilerleme sağlanması ve 100 milyar dolarlık ticaret kapasitesine ulaşılması hedefini anımsatan Erdoğan, ABD Kongresi’nin Türkiye aleyhine son dönemde takındığı olumsuz tavrı hatırlatacak şekilde “Nitekim, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve işbirliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla, ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenler dolayısıyla Amerikan halkına taziye mesajlarını da iletti.

