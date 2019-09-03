Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Türkiye maçı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan ABD-Türkiye maçına ilişkin, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda." ifadesini kullandı.

Erdoğan, normal süresi 81-81 beraberlikle tamamlanan ancak uzatmalarda 93-92 ABD'nin galibiyetiyle sonuçlanan Dünya Kupası maçına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar 12 Dev Adam." mesajını paylaştı.

