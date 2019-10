Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım tarihinde ABD’ye yapılması planlanan ziyarete ilişkin, “Şu anda henüz kararımı vermedim ama soru işareti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, 13 Kasım tarihinde ABD’ye yapılması planlanan ziyarete ilişkin, “Şu anda henüz kararımı vermedim ama soru işareti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” açıklamasına yönelik soruya, “Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?” cevabını verdi.

Erdoğan, grup toplantısında yaptığı, “Bizim tabii ki B ve C planımız da var. Vakti, saati geldiğinde onu da yapacağız” açıklamasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şu anda A planını uyguluyoruz. Devriyeler vesaire devam edecek ve bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor, işte Ayn El Arab’ta olabilir ya, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın bir zamanda görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna da, “Her an olabilir, gelişmelere göre” yanıtını verdi.