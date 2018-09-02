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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl açılış mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız" - "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır" - "Yargı mensuplarının tamamı, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, yarın başlayacak 2018-2019 Adli Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin tarih boyunca, adaletiyle ünlü nice güçlü devletler inşa ettiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin de adaleti tüm vatandaşların ve her insanın en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla, yasama, yürütme ve yargı erkleri üzerine bina edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarih bize, adalet terazisini gözetmeyi bırakanların, er ya da geç zillet çukuruna gömülmeye mahkum olduklarını gösteriyor. Yakın tarihimizde, devletin ve milletin diğer kurumlarıyla birlikte adaleti de kendi karanlık emellerinin aracı haline dönüştüren bir terör örgütünün, ülkemizi felaketin eşiğine getirebildiğine hep birlikte tanık olduk. Milletimizin istiklal ve istikbaline saldırı anlamı taşıyan bu süreç, ülkenin meşru yönetimini hedef alan emniyet-yargı darbe girişimi olarak tarif ettiğimiz 17-25 Aralık hadisesinden 15 Temmuz ihanetine kadar uzanmıştır."

- "Türk milleti, adalet hakkına da sahip çıktı"

Büyük bir cesaretle canları pahasına hainlerin karşısına dikilerek darbe girişimini bertaraf eden aziz Türk milletinin, istiklal ve istikbalinin yanı sıra adalet hakkına da sahip çıktığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler, ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır. Yargı mensuplarının tamamı, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır. Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, kendilerini rahmetle yad ettiğimiz şehit yargı mensuplarımızın, hep bu anlayışla görev yaptıklarına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde atılan adımların, yargı mensuplarının "hukuk devleti" ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, yasama ve yürütme ile birlikte yargının da gelişmesine, güçlenmesine, bağımsızlığına ve tarafsızlığına katkı sağlayacağına işaret eden Erdoğan, 2018-2019 Adli Yılı'nın ülkeye, millete, hakim, savcı, avukat ve destek personeli ile tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, adaletin tesisi için vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan yargı çalışanlarının yeni adli yılını tebrik etti.

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