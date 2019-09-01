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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan adli yıl mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır” açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Eylül Adli Yıl Açılışı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Eylül Adli Yıl Açılışı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazife, yargı kurum ve mensuplarına düşmektedir” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadeleye dikkat çeken ve bu mücadelenin yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olunması gerektiğinin bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş; hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur. Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır. Adalet alt yapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın ‘hukuk devleti’ ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Adli yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

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