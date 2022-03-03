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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'li vekillere: Ekonomi için yaptıklarımızı sahada yeterince satmıyoruz, anlatamıyoruz

03.03.2022 06:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili milletvekillerine, uygulamaya koydukları ekonomik kararları sahada anlatmaları talimatı verirken, "Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'li vekillere: Ekonomi için yaptıklarımızı sahada yeterince satmıyoruz, anlatamıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili milletvekillerine, uygulamaya koydukları ekonomik kararları sahada anlatmaları talimatı verirken, "Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partili milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, dün de 50 dolayındaki milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi, önümüzdeki sürece ilişkin atılması gereken adımlara ilişkin önerileri aldı.

Fuat Oktay da katıldı

Erdoğan'ın daha önceki milletvekili buluşmalarından farklı olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile çok sayıda bakan da toplantıya katıldı, milletvekillerinin taleplerini not aldı. Toplantıya Oktay'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Karaismailoğlu'nun 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan Çanakkale Köprüsü ile ilgili bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Erdoğan: Ekonomik sıkıntılar bugünden yarına çözülemiyor, hepsi bir anda olmuyor

Basına kapalı yapılan toplantıda, Erdoğan'ın açış konuşmasında özellikle ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, koronavirüs salgını ve son olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bütün dünyada küresel ölçekte ekonomide sorunlar yaşandığını ve bunun Türkiye'ye de yansımaları olduğunu, ekonomide zorlu bir süreçten geçildiğini ancak iktidar olarak bu durumun farkında olduklarını ve gereken önlemleri hızla devreye soktuklarını ifade etti.

Türkiye'nin hem ihracatı hem de cari açığı son aylarda artış gösterdi

Yansıyan bilgilere göre Erdoğan, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, içinden geçtiğimiz dönem göz önünde bulundurulduğunda, bugünden yarına çözülemiyor. Gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu tedbirler yeterli mi, değil ama şartlar düşünüldüğünde hepsi bir anda olmuyor" görüşünü dile getirdi.

Milletvekillerini uyardı: Kazandırdığımız katma değeri anlatın

Muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine de tepki gösteren Erdoğan, "20 senedir hiçbir şey yapmadan, sanki bugün ortada bir projeleri varmış; iktidara gelecek ve sorunları çözeceklermiş gibi atıp tutuyorlar. Ama unutmayın ki sorunları çözecek olan da biziz" değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin ekonomi ile ilgili sahadan yansıyan izlenimlerini ve şikayetlerini de not alan Erdoğan sıkıntıların farkında olduklarını, ancak iktidar olarak ekonomide aldıkları önlemlerin de sahada iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, milletvekillerine de şu uyarılarda bulundu:

"Halkımız meselelerin çözümünün de bizde olduğunu biliyor, görüyor.

"Sizler sürekli sahada olun ve vatandaşımıza 20 yıllık AK Parti iktidarının bu ülkeye kazandırdığı katma değeri anlatın.

"Projelerimize, ortaya koyduğumuz vizyona sahip çıkın.

"Tarımda üreticilere verdiğimiz destekleri, teşvikleri hatırlatın.

"Bunlar bugün için yeterli bulunmayabilir ancak zaman zaman bunun gereğini yine biz yerine getireceğiz.

"Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz.

"Neyi, nasıl yaptığımızı anlatalım; anlatalım ki elimiz daha güçlü olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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