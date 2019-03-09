Elazığ’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert bir şekilde tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin, edemeyeceğin içinde bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın oda ödüyor işte sende ödeyeceksin, HDP ödüyor, ödüyor zaten bitmiyor. Bak şuanda birileri cezaevinde süre dolduruyor. FETÖ’cüler dolduruyor. Aynı yola sende düşebilirsin. Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin. Asla söylemediklerim ile bana iftirada bulunamazsın. Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ İstasyon Meydanı’nda partisinin mitingine katıldı. Binlerce kişinin meydanı doldurduğu mitingde Erdoğan, seçim şarkısına da eşlik etti.

"23’ü 2023’e taşımak için can atan Elazığ" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu millet şehitleri ile yaşar, şehitleri ile var olur. Bu ülke ömürlerinin baharında bir gül gibi kara toprağa düşen yiğitlerin kahramanlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları o oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalacaktır. 14 ay sonra tekrar Elazığ’da olmaktan, siz gakgoşlarla hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

"Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Milletin adamına sahip çıkan vefakar bir Elazığ olduğunu dile getiren Erdoğan, "31 Mart’ta iftiracı müptezellere edep, ahlak, edep dersi vermek isteyen bir Elazığ var. 31 Mart’ta 4’lü yaman çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan gakgoşlar var. 31 Mart’ta kandilin mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir Elazığ var. Bu meydanda yalan, iftira yok. Bu meydanda sadece aşk ve samimiyet var. Sadece dürüstlük, nezaket var. Bu meydanda zillet yok, sadece beka var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Dün malum dünya kadınlar günüydü. Bizim için dünya kadınlar günü bir gün değildir. Dünya Kadınlar Günü batının bir anlayışı. Bizim için Kadınlar Günü her gündür. Niye ana her gün var mı, var. Ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. Analarının ayağının altında cennetin kokusu var. İhmal etmeyin ha. Bak babaların ayaklarının altında demiyor, annelerin diyor. Elazığ vefadır, samimiyettir, milli iradenin kalesidir. Bunun içinde hep bizim yanımızda oldu, bizlere sahip çıktı. 24 Haziran’da yüzde 70 oy oranıyla rekor bir oyla yine bizi bağrına bastı. Bu kardeşinize güvendiğiniz inandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Elazığlı sadece burada değil, Türkiye’nin değişik yerlerinde Türkiye’de Elazığlı kardeşlerim var. Hepsini telefonla arayıp hepsine 31 Mart’ı hatırlatacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Elazığ’ın teveccühüne layık olacağız. Elazığ ile birlikte tüm Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Elazığ’ın 31 Mart’ta sandıkta istikrar sürsün, Türkiye büyüsün demesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarihimiz seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur"

"Siyasetin özünde bir yarıştır, rekabettir, mücadeledir" diyen Erdoğan, "Siyaset bileğinin gücüyle değil sözün gücüyle kalpleri kazanmaktır. Siyaset insanları ortak değerler etrafından bir araya getirme sanatıdır. Siyaset ayrıştırmak için değil birleştirmek için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa PKK’nın desteklediği HDP gibi. Açık söylüyorum onlar bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Geçmişte Türkiye bu tarz pek çok siyasetçi görmüştür. Bu millet yalanlarıyla iftiralarıyla siyaseti kirleten bir çok kifayetsiz görmüştür. Bu ülke CHP’nin Milletvekilliği pazarlığı yaptığı Güneş otel rezaletini, 4 senede 6-7 parti değiştiren fırıldakları bizzat görmüş yaşamıştır. Millet siyasetin kalitesini arttırmak yerine seviyesini aşağıya çekenleri bir yolunu bulup sandıkta defetmiştir. Günlük hayatta yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Siyasette ise yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar. Seçim sandığı önüne gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur. Tarihimiz projeleriyle değil de laf cambazlıklarıyla milletin gönlüne gireceğini inanan bir kifayetsiz muhtelifler çöplüğüdür. Hamdolsun biz 40 senedir siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız" diye konuştu.

"Bay Kemal’dan 2,5 milyonunu aldığımda Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşantımızda, kişiliğimizde, fikirlerimizde, meydanlarda söylediklerimizle 82 milyonun karşısındayız. Kırk yıllık siyasi hayatımız boyunca her türlü insanı, her türlü karakteri, her türlü siyasetçi tipini gördük. Ülkesine hizmet edenleri de, çıkarlarına tapanları da gördük. Milletin emanetini koruyanları da ona ihanet edenleri de gördük. Darbecilere direnenleri de hainlerle anlaşıp tankların arasında sıvışanları da gördük, Bay Kemal gibi. 15 Temmuz gecesi 23.15’te beyefendi İstanbul’da Atatürk Havalimanı’na geliyor. Tanklar, millet orada. O tankların arasında FETÖ’cülerin müsaadesiyle Bakırköy Belediyesine gidiyor. Bu adam darbecilere karşı tankların önüne ilk başta ben çıkarım diyen Bay Kemal. Yalancı. Akşam yalan, sabah yalan. Bana da attığı iftiraları biliyorsunuz. Açtığım davaları baya kazanıyorum. En son Van Adası diye bir şey tutturdu, grubunda kağıtları çıkartıp salladı. Açtık davayı oradan 2,5 milyon kazandık. Şimdi o itirazlarını yapıyor. İnşallah o itirizlardan da sağlam gelecek ve 2,5 milyonu aldığımda onu Mehmetçik Vakfına bende hibe edeceğim. En ideal yer orası. Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu’nun da bir hayrı olacak. Önce devlet önce beka diyenleri gördük. 3-5 oy için terör örgütlerine taşeronluk yapanları da gördük. Demokratları, özgürlükçüleri de gördük. Yasaklar sürsün diye anayasa mahkemesi kapısında nöbet tutanları da gördük. Bu tiplerin hepsini milletimizin desteği ile son 17 senede 14 kez sandığa gömdük. Muhtar bile olamaz dediler. Bize ömür biçenleri de Allah’ın lütfuyla hamdolsun hezimete uğrattık. Bizim insanımız basiret ve feraset sahibidir. Bizim insanımız kime oy vereceğini, kime yetki vereceğini, kimi yeri zamanı gelince sandıkta tasvir edeceğini çok iyi bilir. Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla pirim vermez. Bu millet bölücülerle işbirliği yapıp milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye, esere, doğruluğa, hizmet siyasetine, kardeşlik siyasetine, birlik beraberlik siyasetine oy verir. Bu millet kendini hafife alanı, aşağılayanı, azarlayanı, milletin aklıyla hafızasıyla alay edeni er yada geç ama mutlaka sandığa gömer. Biz CHP’nin başındaki zatın yalanları ile uğraşıyoruz."

"Mahkemede hesaplaşacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun akşam başka sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktıklarını söyleyen Erdoğan, "Atalarımız üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Bay Kemal’in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. HDP eş başkanları bir taraftan, hanımefendi diğer taraftan sürekli iftira. Dağdan aracılarla pusular, emir, direktif geliyor, hemen ertesi gün Kandilin mızıkacıları bize saldırıyor. Denizli’de ortak miting düzenlediler. Milletin projelerini, eserlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza müftean ediyorlar. Denizlili kardeşlerimizi, cumhurbaşkanının teröristler dediği Denizliler diyerek selamlıyorlar. Ertesi gün tezgahı Aydın’da cumhurbaşkanın terörist dediği efeler diyerek devam ettiriyor. Anlaşılan bu mızıkacılar önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri her şehri, her ilçeyi, her bir vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya benim milletime hakarete devam edecekler. Elazığ’a gelirler mi bilmiyorum. İnşallah geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Şehitler, gaziler, yiğitler, kahramanlar otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakgoşlarda hassastır. Kandil’in mızıkacıları şakalaşacak, komiklik yapacak, gülecek eğlenecek diye terörist yaftasına benim Gakgoşlarım tahammül etmez. Gakgoş’a şakadan da olsa terörist denmez. Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka, komiklik değil, olsa olsa hadsizlik, edepsizliktir. Biz bunların şaka diyerek paçalarını sıyırmaya çalıştığı iftiraları mahkemeye verdik. Mahkemede hesaplaşacağız. Oradan da mutlaka bir şeyler gelecek" dedi.