Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankapark talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Özhaseki, benim bir ricam olsa, oranın işleticileri ile görüşsen, Ankapark’ı 31 Mart akşamına kadar değil de inşallah seçimi kazanacağınıza da inanıyorum, bir meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar Ankapark’ı ücretsiz olarak açık tutsanız, 23 Nisan’i orada kutlama imkanları olsa. Böyle bir fırsatı gençlerimize verirsek isabetli olur, dualarını alırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atakule’de Türkiye’nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arada moderatör ya da sunucu olmadan samimi bir ortamda gençlerle konuştu. Erdoğan’ın gençlerle birlikteliği sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Yerli markaların kullanılması ile ilgili bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bununla ilgili çok kararlı adımlarım oldu. Bunu yapabilecek olan güçlü firmalar var. Her türlü desteği, teşviki kendilerine vermemize rağmen maalesef işi bir hafif alıyorlar. En son bu konuda Sanayii ve Teknoloji Bakanımızın yaptığı görüşmeler var. ‘Biz Cumhurbaşkanımızla tekrar görüşelim.’ Ben de görüşelim dedim, ama istediğim şey belli, bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girmek zorunda kalacağız. Bir an önce biz adımı atacağız. Gerekirse yurt dışından bu konuda yatırımcılar bulacağız, kendilerine Türkiye’den ortak yatırımcılar vereceğiz, burada bu işi ortak proje olarak hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Bizde alt yapı var, Türkiye’de üretilenlerin yüzde 85-90’a varıncaya kadar yerli, ama bir tane ana noktası var ki o ithal. O da burada üretildiği anda, üretilir mi, tabii ki üretilir, niye yapmıyorsun. ‘Maliyet’, kazanırken maliyet demiyorsun. Bu kadar bu ülkede kazanıyorsun, bu ülkede alıcı buluyorsun, gelin bunu da yapın. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. ‘Ben bu ülkenin evladı olarak bu ülkede bunu yaparım, ülkemin de sanayisine, teknolojisine bu katkıda bulunurken ciddi manada bir istihdam sağlarım, biz bu yatırımı yapmalıyız’ demeleri lazım. Biraz gevşeme var. Seçimlerin ardından bunları masaya yatırırız, 5 tane Türkiye’nin önemli firması imzaları attı, imzayı attınız o zaman başlayın. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız, başlamadığınız taktirde hesaplaşacağız. Bundan sonraki süreç böyle” diye konuştu.

“Millet kıraathaneleri dedik, ama CHP bunu kumarhane anladı”

Gençlerin yaşam alanları olan üniversite kampüslerinin modernleştirilmesi ve vatandaşların faydalanabileceği akıllı şehirlerle ilgili hedef planının ne olduğu sorusu üzerine Erdoğan, “Furkan, bizi iyi takip etmiyorsun, çünkü akıllı şehirler, bunlarla ilgili ciddi manada büyükşehir belediye başkanlarımız bu konuda projelerini açıkladılar. Bizde devlet olarak bu konudaki projelerimizi açıklarken, bir diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu alanda attığı adımlar var. Geçmiş şehircilik anlayışları geride kaldı. Millet bahçesi diye bir proje açıkladık, millet kıraathaneleri dedik, ama CHP bunu kumarhane anladı. Biraz araştırsa veya Google amcaya sorsa, kıraathane nedir, oradan görecek. Kıraathane okuma evi demektir. Böyle bir dertleri yok, kumarhane başka bir şey. Biz gençlerimizin bu kıraathanelere çekmek suretiyle buradan istifade ile bu çalışmaları yapsın. Ben gençliğimizin meşru olmayan yerlere sapmalarını istemiyorum. Bundan dertliyim, annelerin de dertleri de büyük. Gençlerin gayrimeşru yerlerde zamanlarını öldürmesi yenilir yutulur değil, bizim gençlerimizi bu tür verimliliğinin yüksek olduğu yerde değerlendirmemiz bu bakımdan önemli. Süratli bir şekilde gelişiyoruz. 25 havalimanı ile biz ülkeyi devraldık. Biz bu sayısı 56’ya çıkarttık. Sen haklı olarak Ankara’nın 17 önceki halini bilmiyorsun. Ankara’da havalimanının 17 sene önceki hali neydi bilmiyorsunuz. Burası başkent, ilk işimiz Ankara’ya bu havalimanını yaptık. Bir taraftan da Melih Bey yolların yapımına başladı. Şuanda batının birçok ülkesinde olmayan havalimanımız ve şehre giriş çıkışlarımız var, bunları kazandık. İstanbul’da da böyle bir şey yoktu. Şuan ki havalimanının olduğu yeni millet bahçesine çeviriyoruz. Bunu yaparken işadamlarına yönelik bir bölümü onlara ayırıyoruz, uçakla oraya insinler. Büyük alanı millet bahçesi olarak yapacağız, millet bahçesi içinde büyük bir fuar alanı yapacağız. İlk defa bu yıl yeni havalimanında Etnospor olarak büyük bir Teknofest yapıldı. 600 bin izleyicisi oldu. Bu sene Teknofest bunu şuanda mevcut havalimanında yapacak. Hedefleri 1 milyon genç oraya gelecek diyorlar” şeklinde konuştu.