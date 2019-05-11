HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' mesajında "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Anneler Günü' mesajında "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şöyle dedi:
"Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Ömer Kerem’in polis sevgisiÖmer Kerem’in polis sevgisi
fotoğraflar2/// İstanbul'da dolu ve kuvvetli yağış etkili oluyorfotoğraflar2/// İstanbul'da dolu ve kuvvetli yağış etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

İstanbul seçimi için süreç başladı!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.