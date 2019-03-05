HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'ya fetih kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'ya fetih kutlaması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından da yayımlanan kutlama mesajına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu teşekkür ederek yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın fethinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev ve kahraman askerlerinin 812 yıl önce fethetme şerefine nail olduğu Antalya'nın, asırlardır Türk medeniyetinin en önemli karargâhlarından biri olduğunu belirtti. Erdoğan, mesajından şu ifadelere yer verdi:
"Merhum Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın da dediği gibi 'Mekânı fethetmek bir marifettir fakat mekânla beraber zamanı da fethetmek yüz misli değerindedir.' Bizler de bu anlayıştan yola çıkarak zamanı fethetmenin, ülkemizin göz bebeği Antalya'yı bir dünya markası haline getirmenin gayretindeyiz.
Ecdadımıza olan vefa borcumuzu, tabii güzellikleriyle, turizmiyle, sanatıyla, tarımıyla Antalya'yı her alanda liderliğe taşıyarak ödeyeceğimize inanıyoruz. Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, tüm Antalyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı için Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür etti. Antalyalılar adına Vali Münir Karaloğlu, "Teveccüh ve hassasiyet gösterip kadim şehrimiz Antalya'mızın fetih yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Antalyalılar adına saygı ve şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'ya fetih kutlaması

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurduBakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
Sulama havuzuna düşüp ölen küçük Vahit Efe toprağa verildiSulama havuzuna düşüp ölen küçük Vahit Efe toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Bunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntü

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar'dan KKTC açıklaması

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Yunanistan Türkiye'ye iade edecek!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.