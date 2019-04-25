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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anzak Günü' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anzak Günü' mesajı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anzak Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil; dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale'nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anzak Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anzak Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil; dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale'nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan Anzak Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şöyle dedi:
"Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde, bu topraklarda vatanlarını ve şereflerini savunan yüz binlerce askerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bugün Çanakkale Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil; dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği 'Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur' mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Bu noktada yeni nesillere düşen görev Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan dostluk mesajına sahip çıkmaktır. Yeni savaşların yaşanmaması, gelecek nesillerin barış dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, etkinlikler dolayısıyla ülkemizde bulunan misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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