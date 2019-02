Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Birliği’ne Sisi eleştirisi

“Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur”

Devletin başarısında tüm kesimlerin iftihar etmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’deki muhalefet anlayışına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Devletimizin başarılarından tüm kesimlerin iftihar etmesi gerekir. Tüm partilerin bu başarılardan gurur duyması daha fazlası için iktidarı zorlaması gerekir. Dünyanın pek çok ülkesinde muhalefet partileri bunu yapar. İyi ve doğru işlerinde ülkenin ve milletin menfaatine olan projelerde hükümetlerine destek olurlar. Devletin bekasını ilgilendiren meselelerde hükümetin yanında saf tutarlar. İçeride ne söylerlerse söylesinler bilhassa yurtdışına gittiklerinde konuşurken daha milli, hassas ve itinalı bir dil kullanırlar. Kimlerle yan yana geldiklerine, kimlerle fotoğraf verdiklerine çok dikkat ederler. Çok açık ve net söylüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa, sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Dünyanın hiçbir gelişmiş demokrasisinde derdini millete anlatmak yerine yabancılardan medet uman bir muhalefet partisi bulamazsınız. Yurtdışında her uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen bir muhalefet lideri bulamazsınız. Fakat bizde işler maalesef böyle yürümüyor. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin yaptığı işe, attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını insanımız geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı, daha yıkıcı davranıyorlar. Öyle ki hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneği defalarca gördük. Yaşadık, tecrübe ettik. Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Ordu göreve diyorlardı. Böyle pankartlar astılar. Bu CHP idi. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde milleti tehdit eden meclisi tehdit eden vesayetçilerin ağzıyla konuşan bir CHP gördük. Türkiye’nin iktidar partisinin kapatılması için mahkemeleri göreve çağıran, Ankara’da yargıçlar var diyen bir muhalefet partisine şahit olduk. Gezi olaylarında polisime kurşun sıkan caddeleri yakıp yıkan esnafın malına mülküne saldıran çapulcuları baş tacı eden bir CHP gördük. 17-25 Aralık darbe girişiminde 3 ay boyunca miting meydanlarında FETÖ’cü alçakların sözcülüğünü yapan bir muhalefet partisi gördük. Çukur eylemleri sırasında bölge insanına kan kusturan şehir eşkıyalarına cici çocuklar arkadaşlar diyerek canlı kalkanlık yapan bir CHP gördük. Millet istiklaline canı bahasına sahip çıkarken Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi hainlerle anlaşıp tankların arasından kaçan milletin mücadelesini Bakırköy Belediyesi’nden televizyon ekranından kahve yudumlayarak seyreden bir CHP gördük. 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirasıyla leke sürmeye çalışan bir muhalefet gördük. Zeytin Dalı harekatında milletvekilleri CHP’nin savaşa hayır twitleri atan bir muhalefete şahit olduk. Her röportajında milletini eleştiren, yabancılara ülkesini kötüleyen Almanya’daki PKK destekçisi vekillerle poz vermeyi maharet zanneden bir Bay Kemal gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman, terör örgütlerine umut bağlayan bir muhalefet partisi gördük. Millet, memleket hayrına ne iş varsa hepsini de engellemeye çalışan maalesef muhalefet anlayışına son 17 yılda defalarca şahitlik ettik. Atalar ‘Can çıkar ama huy çıkmaz’ diyor. Bütün dosthane ikazlarımıza rağmen maalesef CHP’deki bu muhalefet anlayışı bir türlü değişmiyor. Yöneticiler değişse de CHP’nin anti demokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. Bırakın kendini çeki düzen vermeyi CHP günden güne daha çok savruluyor.”