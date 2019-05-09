Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Avrupa Günü” mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Günü” münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız çifte standarda rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ulaşmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Günü” münasebetiyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Avrupa Birliği projesi, bundan 69 yıl önce farklı kültürleri, farklı milletleri ve farklı dilleri aynı çatı altında buluşturma ve bir barış istikrar projesi olarak gündeme gelmiştir. Projenin temelini oluşturan Schuman Deklarasyonu’nun kabul edildiği 9 Mayıs tarihi, Avrupa Birliği adaylığımızın tescil edildiği 1999 yılından beri, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ’Avrupa Günü’ olarak kutlanmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“9 Mayıs 1950 tarihinde Avrupa Birliği fikrine hayat veren kurucu öğeler, bugün başta İslam düşmanlığı olmak üzere kültürel ırkçılık, ayrımcılık ve göçmen karşıtlığı gibi tehditlerle sınanmaktadır. Bazı Batılı popülist siyasetçilerin gerilimi körükleyen, farklı etnik ve dini kimlikleri düşmanlaştıran söylemleri tehdidin boyutunu daha da artırmaktadır. Müslümanlara ait ibadethane ve iş yerlerini hedef alan saldırılar sıradanlaşırken, göçmenlere yönelik hak ihlalleri görmezden gelinmektedir. Avrupa siyaseti, maalesef gün geçtikçe dozu artan bir nefret dilinin ve aşırı sağ akımların esareti altına girmektedir.”