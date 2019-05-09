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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:19 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa Günü' nedeniyle yayımladığı mesajda, Avrupa siyasetinin aşırı sağ akımların etkisi altında kaldığını belirterek, "Bazı Batılı popülist siyasetçilerin gerilimi körükleyen, farklı etnik ve dini kimlikleri düşmanlaştıran söylemleri tehdidin boyutunu daha da artırmaktadır.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa Günü' nedeniyle yayımladığı mesajda, Avrupa siyasetinin aşırı sağ akımların etkisi altında kaldığını belirterek, "Bazı Batılı popülist siyasetçilerin gerilimi körükleyen, farklı etnik ve dini kimlikleri düşmanlaştıran söylemleri tehdidin boyutunu daha da artırmaktadır. Müslümanlara ait ibadethane ve iş yerlerini hedef alan saldırılar sıradanlaşırken, göçmenlere yönelik hak ihlalleri görmezden gelinmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa Günü' münasebetiyle mesaj yayımladı. Avrupa Birliği projesinin, bundan 69 yıl önce farklı kültürleri, farklı milletleri ve farklı dilleri aynı çatı altında buluşturmak için bir barış ve istikrar projesi olarak gündeme geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Projenin temelini oluşturan Schuman Deklarasyonu'nun kabul edildiği 9 Mayıs tarihi, Avrupa Birliği adaylığımızın tescil edildiği 1999 yılından beri, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ‘Avrupa Günü’ olarak kutlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA SİYASETİ, AŞIRI SAĞ AKIMLARIN ESARETİ ALTINA GİRMEKTEDİR’

Avrupa Birliği’nin kurulmasında temel oluşturan öğelerin bugün başta İslam düşmanlığı olmak üzere kültürel ırkçılık, ayrımcılık ve göçmen karşıtlığı gibi tehditlerle sınandığını aktaran Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Bazı Batılı popülist siyasetçilerin gerilimi körükleyen, farklı etnik ve dini kimlikleri düşmanlaştıran söylemleri tehdidin boyutunu daha da artırmaktadır. Müslümanlara ait ibadethane ve iş yerlerini hedef alan saldırılar sıradanlaşırken, göçmenlere yönelik hak ihlalleri görmezden gelinmektedir. Avrupa siyaseti, maalesef gün geçtikçe dozu artan bir nefret dilinin ve aşırı sağ akımların esareti altına girmektedir."

Erdoğan, Avrupa siyasetini tehdit eden unsurların ancak Türkiye gibi hoşgörü geleneğine sahip ülkelerin desteğiyle sonlandırılabileceğini belirterek, "Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi ve sosyal katkılarının yanı sıra Avrupa Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir. Hal böyleyken, birkaç üye devletin engellemelerinden dolayı Türkiye’nin yıllardır ayrımcı ve dışlayıcı muameleye tabi tutulmasının haklı gerekçesi yoktur" dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ulaşmaktaki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin bu gayretlerine Avrupalı dostlarımızın da müzakerelerimizi çıkmaza sokacak politika ve söylemlerden imtina ederek gereken desteği vereceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Avrupa Günü'nün, kıtamızın bugün içinde bulunduğu durumun ve geleceğine ilişkin planların, yapıcı ve vizyoner bir yaklaşımla değerlendirilmesine vesile olmasını diliyor, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

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