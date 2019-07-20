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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayaz ve Nupelda'nın babasına taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ayaz ve Nupelda'ya Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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