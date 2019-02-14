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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılık ile mücadele genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 03:20 | Son Güncelleme

Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yeniden oluşturuldu - Sağlık Bakanlığınca 6 aylık periyotlarla ilerleme raporları hazırlanarak Kurulun değerlendirmesine sunulacak - Yapılan değerlendirmeler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar Kurul Başkanı tarafından yıllık faaliyet raporu olarak kamuoyu ile paylaşılacak

Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yeniden oluşturuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla yeniden oluşturulduğu belirtildi.

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kuruluna, Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılamadığı hallerde Sağlık Bakanı başkanlık edecek.

Yüksek Kurulun oluşturacağı strateji ve eylem planları çerçevesinde görev icra etmek üzere Sağlık Bakanının teklifi üzerine Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında kurul ve vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulabilecek. Ayrıca Yüksek Kurul tarafından ihtiyaç halinde çalışma grupları oluşturulabilecek.

Yüksek Kurul, kurul ve çalışma gruplarının sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Sağlık Bakanlığınca yürütülecek.
Sağlık Bakanlığınca 6 aylık periyotlarla ilerleme raporları hazırlanarak Yüksek Kurulun değerlendirmesine sunulacak.

Yapılan değerlendirmeler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar Yüksek Kurul Başkanınca yıllık faaliyet raporu olarak kamuoyu ile paylaşılacak.
Kurullar tarafından bağımlılık ile mücadele alanında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanacak, alınan kararların uygulanmasında üstlenilen görev ve sorumluluklar özenle yerine getirilecek.

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