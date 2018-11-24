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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ittifak teşekkürü

24.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, üç büyükşehirden aday göstermeme kararını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ittifak teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, üç büyükşehirden aday göstermeme kararını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

İstanbul'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı aldığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıdaki konuşmasına devam eden Erdoğan, birazdan 40 il için belirlenen adayları açıklayacak.

Açıklanacak iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir adayları yer almıyor.

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