Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, telefonla arayarak başsağlığında bulundu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Alpaslan Türkeş'in ölümünün 22'nci yıl dönümü nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkeş'in eşi Seval ve oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla aradığı bildirildi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığında bulundu.
Haber:ANKARA, (DHA)-
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