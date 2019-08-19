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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 18:28 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendinin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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